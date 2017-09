Dragić: Dončić je še otrok, gleda risanke in Prijatelje

Istanbul, 13. septembra - Slovenski košarkarji so z zmago v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Latviji poskrbeli, da je športna Slovenija v torek zvečer dihala kot ena, a Goran Dragić in soigralci se zavedajo, da medalje še nimajo obešene okrog vratu. V en glas poudarjajo, da se zdaj njihova pot do medalje šele začenja.