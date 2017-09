Indeksa S&P 500 in Nasdaq trgovanje na newyorški borzi končala rekordno visoko

New York, 12. septembra - Indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 in tehnološki indeks Nasdaq sta današnje trgovanje na newyorški borzi zaključila rekordno visoka. Prvi je trgovanje sklenil pri 2496,48 točke, drugi pa pri 6454,28 točke. Na to so po ocenah bornih analitikov vplivali predvsem dobički v finančnem sektorju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.