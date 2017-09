Bogata pogodba za angleške nižjeligaše

London, 12. septembra - Vodstvo angleške nogometne lige in televizijska hiša Sky sta podpisali petletno pogodbo, po kateri si bodo klubi v drugi, tretji in četrti ligi (championship, league one, league two) ter v dveh pokalnih tekmovanjih razdelili kar 670 milijonov evrov. Tolikšen delež jim bo pripadel od televizijskih pravic.