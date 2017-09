Badjurov nagrajenec Zajc kritičen do položaja slovenskega filma

Portorož, 12. septembra - S podelitvijo Badjurove nagrade producentu Franciju Zajcu in projekcijo novega filma Marka Naberšnika Slovenija, Avstralija in jutri ves svet se je v portoroškem avditoriju začel jubilejni, 20. Festival slovenskega filma. Zajc je bil ob sprejemu nagrade tudi precej kritičen do položaja slovenskega filma in odnosa države do kulture.