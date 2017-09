Deveto epizodo vojne zvezd bo režiral J.J. Abrams

Los Angeles, 12. septembra - Režiser J.J. Abrams, ki je s filmom Vojna zvezd: Sila se prebuja odprl novo poglavje v franšizi filmov Vojna zvezd, je novi režiser in koscenarist filma Vojna zvezd: Epizoda IX. Predsednica Lucasfilma Kathleen Kennedy je navdušena, da se režiser vrača k ustvarjanju franšize in da bo prav on zaključil novo trilogijo filmov.