Celjski obrtni sejem že petdesetič odprl svoja vrata

pripravil Gregor Mlakar

Celje, 12. septembra - Celje je od danes znova slovensko središče obrti in podjetništva, saj je svoja vrata odprl jubilejni 50. mednarodni obrtni sejem. Slovesno sta ga odprla premier Miro Cerar in podpredsednica hrvaške vlade Martina Dalić, saj je Hrvaška prvič v zgodovini sejma partnerica projekta. Do nedelje se bo v Celju predstavljalo skoraj 1500 razstavljavcev.