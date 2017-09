Sedlarjeva zapušča senat KPK, delo po zagotovilih Štefaneca ne bo zastalo

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 12. septembra - Alma Sedlar je predsednika republike Boruta Pahorja obvestila, da odstopa z mesta namestnice predsednika KPK. Kot je pojasnila, so stvari prišle do točke, ko je njeno delo povsem onemogočeno. Pahor pričakuje nemoteno delo komisije, predsednik KPK Boris Štefanec pa je to tudi zagotovil in zatrdil, da s Sedlarjevo nista imela burne zgodovine.