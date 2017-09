Nagrado za eko inovativen proizvod odnesel probiotični napitek na osnovi sirotke

Ljubljana, 12. septembra - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije je razglasila zmagovalce natečaja Ecotrophelia Slovenija, na katerem se je letos pomerilo sedem ekip. Zmagala je skupina študentov, ki je razvila izdelek On my whey - probiotični sadno-mlečni napitek na osnovi sirotke, obogaten s prosom v treh različnih okusih.