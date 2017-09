Vreme: Dež bo ponehal

Ljubljana, 12. septembra - Ponoči bo dež povsod ponehal, do jutra se bo zjasnilo. Po nižinah bo nastala megla ali pa nizka oblačnost. Na Primorskem bo sprva pihala šibka do zmerna burja, ki bo v drugem delu noči ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od tri do devet, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.