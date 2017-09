Evropski parlament potrdil shemo za brezplačen dostop do spleta

Strasbourg, 12. septembra - Evropski poslanci so danes potrdili shemo za vzpostavitev brezplačnih dostopnih točk do brezžičnega interneta po EU brez diskriminatornih pogojev. V okviru projekta WiFi4EU naj bi do leta 2020 na javnih krajih, kot so parki, bolnišnice in knjižnice vzpostavili javne točke za dostop do brezžičnega interneta, kar bo financirala EU.