Podelili najvišja umetniška priznanja Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 12. septembra - Rektor Univerze v Ljubljani Ivan Svetlik je danes podelil priznanja za pomembna umetniška dela, najvišja umetniška priznanja Univerze v Ljubljani, ki so ekvivalent znanstvenemu nazivu doktor znanosti. Na dogodku, ki ga Univerza v Ljubljani organizira enkrat letno, so podelil 15 priznanj. Med prejemniki so Anja Bukovec, Metod Pevec in Špela Čadež.