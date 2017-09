Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 12. septembra - V pričakovanju predstavitve novih mobilnikov Iphone ameriškega tehnološkega velikana Apple so se indeksi na newyorških borzah v začetku trgovanja odeli v zeleno. Med vlagatelji so po pisanju AFP tudi popustile skrbi, ki so jih v zadnjih dneh povzročali orkani. Na njihovo zadovoljstvo je Irma na Floridi za sabo pustila manjšo škodo, kot so se bali.