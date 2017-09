Investicijska konferenca tudi o reformi območja evra in strukturnih spremembah

Ljubljana, 12. septembra - Udeleženci ene od okroglih miz na konferenci o investicijskih priložnostih v Sloveniji so državo pozvali, naj trenutne ugodne okoliščine izkoristi za sprejem strukturnih sprememb in konkretnih okvirov za pospešitev naložb. Mojmir Mrak je uvodoma govoril o ciklični naravi trenutne rasti in pomembnosti stabilnejših temeljev območja evra za Slovenijo.