Sklic seje odbora za obrambo v zvezi z arbitražo za SMC nedopusten

Ljubljana, 12. septembra - Sklic seje odbora DZ za obrambo, na katerem bi govorili o pripravljenosti vojske na možne konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma, je po mnenju vodje poslancev SMC Simone Kustec Lipicer nedopusten. To je nedemokratično in rušilno za našo državo, je še ocenila in pojasnila, da se poslanci SMC takšne seje odbora ne morejo udeležiti.