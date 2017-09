V hrvaških turističnih krajih prihodnje leto tudi kitajski policisti

Zagreb, 12. septembra - Predstavniki Hrvaške in Kitajske so danes v Zagrebu podpisali pogodbo o sodelovanju s kitajskimi policisti pri ohranjanju reda in miru med osrednjo turistično sezono ob hrvaški obali. Policisti s Kitajske se bodo prihodnje leto pridružili kolegom s Hrvaške in še 17 držav, ki sodelujejo v projektu Varna turistična sezona.