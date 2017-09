Na postojnski občini zaradi zlorab položaja pred dnevi hišne preiskave

Postojna, 12. septembra - Koprski kriminalisti so minuli četrtek zaradi suma več kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in ponarejanja listin na območju Postojne zasegli dokumentacijo in druge predmete, so današnje poročanje Primorskih novic potrdili na PU Koper. Preiskave naj bi potekale na sedežu občine, krajevne skupnosti in v nekaterih podjetjih.