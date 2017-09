Stavka preprečila žensko nogometno tekmo med Dansko in Nizozemsko

Koebenhavn, 12. septembra - Danska nogometna zveza je bila prisiljena odpovedati razprodano petkovo tekmo ženskih reprezentanc Danske in Nizozemske, ki je veljala tudi za revanšo po porazu v finalu na evropskega prvenstva (2:4). Kot so sporočili iz danske zveze, ženska reprezentanca stavka in dekleta niso želela nastopiti, poroča agencija dpa.