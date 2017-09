Nova Gorica, 12. septembra - Goriške občine obrtnikom in podjetnikom pomagajo na različne načine, je na današnji okrogli mizi v okviru dnevov obrti in podjetništva 2017 dejal kanalski župan Andrej Maffi. Pri te ne gre le za finančna sredstva in ugodna posojila, obrtnikom pomagajo tudi z ustrezno komunalno infrastrukturo, nižjimi stroški poslovanja in drugimi ukrepi.