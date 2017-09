Pri Novem mestu v avtu v obcestnem gozdu našli mrtvo voznico

Novo mesto, 12. septembra - Novomeški policisti so danes, kmalu po telefonskem opozorilu nekaj po 11. uri, da je v osebnem avtomobilu v gozdu ob cesti za Kuzarjev Kal negibna voznica, tam našli mrtvo žensko. Reševalci, ki so jo že na terenu skušali oživiti, so lahko ugotovili le, da 72-letnici ni več pomoči. Vzrok smrti bodo poskušali ugotoviti s sanitarno obdukcijo.