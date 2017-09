Evropski teden športa v znamenju gesla Bodite aktivni

Ljubljana, 12. septembra - Letošnji Evropski teden športa, ki bo med 23. in 30. septembrom, bo v znamenju gesla Bodite aktivni. Cilj kampanje, ki poteka na pobudo Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi, je vse ljudi spodbuditi k telesni dejavnosti. Šport in telesna dejavnost sta pomembna za ohranjanje in krepitev zdravja, sporočajo.