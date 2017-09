Ikea pripravljena na začetek gradnje trgovine v Ljubljani

Ljubljana, 12. septembra - Družba Ikea je še korak bližje odprtju trgovine v Ljubljani. Izbrali so namreč glavne izvajalce tako za izgradnjo trgovine kot tudi pripadajoče potrebne infrastrukture, so sporočili. Zdaj morajo počakati le še na pravnomočnost okoljevarstvenega soglasja in izpolnitev zavez iz memoranduma z Mestno občino Ljubljana (Mol).