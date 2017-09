Galerija Gosposka z novo blagovno znamko promovira domačnost Maribora

Maribor, 12. septembra - Mariborsko podjetje Galerija Gosposka, ki ima več gostinskih lokalov in butični hotel v središču mesta, predstavlja novo blagovno znamko, s katero želi povečati prepoznavnost mesta kot zanimive turistične in kulturne destinacije. Znamka Maribor friendly home - Zgodba o domu izpostavlja gostoljubnost, domačnost in bogato tradicijo mesta.