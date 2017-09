Na Bledu zaključna prireditev natečajev za osveščanje mladih o pomenu voda

Bled, 12. septembra - Pod okriljem ministrstva za okolje in prostor sta v preteklih mesecih potekala natečaja Postani donavski umetnik in Vodni detektiv, ki sta namenjena osveščanju mladih o pomenu voda. Danes bo na Bledu potekala zaključna prireditev obeh natečajev, ki sta bila letos tematsko posvečena ohranjanju čistih rek in problemu mikroplastike.