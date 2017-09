Nataša Nakrst svetovna veteranska prvakinja v polovičnem triatlonu

Memphis, 12. septembra - Konec tedna je v Chattonoogi v Tennesseeju potekalo SP v polovičnem Ironmanu, na katerem so tekmovalci nastopili na 1,9 km plavanja, 90 km kolesarjenja in 21 km teka. Skupaj je triatlon dolg 70,3 milje, po čemer je tekmovanje dobilo tudi ime. Med Slovenci se je najbolje odrezala Nataša Nakrst, ki je v konkurenci od 55 do 59 let zmagala.