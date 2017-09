Priprave za kolesarsko SP preprečile štetje glasov na Norveškem

Bergen, 12. septembra - Gradbena dela, asfaltiranje cestišča, so preprečila pravočasno štetje glasov na norveških volitvah v Bergnu. V mestu, ki bo gostilo svetovno prvenstvo v kolesarstvu, sinoči do 23 ure s štetjem glasov sploh še niso začeli, je poročal časnik Bergens Tidende, krive pa so bile kaotične prometne razmere.