Newyorške borze končale v zelenem, indeks S&P 500 rekorden

New York, 11. septembra - Indeksi na newyorškem Wall Streetu so danes trgovanje končali v zelenem območju. Indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 je trgovanje zaključil celo rekordno. Borzni analitiki ocenjujejo, da so si vlagatelji oddahnili, saj je orkan Irma na Floridi povzročil manj škode, kot so pričakovali, poročajo tuje agencije.