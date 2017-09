Tedenska napoved - rekreacija od 12. do 18. 9.

IZBRANI DOGODKI

SeAlps challenge

Sealps challenge je edinstvena štiridnevna kolesarska izkušnja, ki vas bo popeljala od Jadranskega morja, do osrčja slovenskih Alp. Je prva večdnevna amaterska kolesarska etapna dirka v regiji. S kolesarskim partnerjem boste izkusili dogodek, katerega organizacija je primerljiva s profesionalnimi kolesarskimi dirkami na katerih so prisotni servisni avtomobili, reševalna vozila, redarji, fotografi in seveda masaža ter servis koles v cilju. Dirko sestavljajo štiri etape, ki bodo udeležence popeljale iz slovenske Istre vse do Alp, s ciljem na Vršiču. Prva etapa: ekipni kronometer Portorož - Korte. Druga etapa: Portorož - Postojna, dolžine 122 kilometrov. Tretja etapa: Postojna - preko Goriških Brd - Nova Gorica, dolžina 110 kilometrov. Četrta etapa: Nova Gorica - Vršič, dolžina 125 kilometrov Informacije: http://sealps.com/predstavitev-izziva-s2a/

3. Pikin ultra tek - 24 urni humanitarni tek

Namen 24 urnega humanitarnega teka je preprost - privabiti tekače, športnike in ljudi dobre volje, da se udeležijo prireditve; v terminu 24 ur odtečejo ali prehodijo razdaljo kolikor želijo sami, prostovoljno štartnino, katero bodo prispevali pa v celoti namenimo za otroške športne počitnice preko Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Za njihov trud bomo poleg štartne vrečke naših sponzorjev namenili udeležencem tudi spominsko štartno številko, energetsko pijačo in prigrizke ... Informacije: http://trivelenje.com/events/

Teden športa - športna tržnica

Svojo ponudbo bo na stojnicah in aktivno predstavilo več kot sto ponudnikov. Pripravili bodo tudi več žrebanj nagrad, ki jih bodo poklonili pokrovitelji (Decathlon, Mladinska knjiga...) in društva. Dogajanje se bo v soboto začelo ob 9. uri, zaključilo pa s finalom v ulični košarki do 18. ure. Informacije: http://razgibajmo-ljubljano.blogspot.si/p/dogodki-razgibajmo-ljubljno-2016.html

Planica Red Bull 400

Dolina pod Poncami z letalnico bratov Gorišek na čelu uživa v prenovljeni podobi in čaka na nove rekorde - daljave med letalci ter čase med tekači. Od leta 2012 so se v Planici nanizala štiri tekmovanja. Le leta 2014 je planiška dirka odpadla, saj so letalnico prenavljali. Leta 2015 so se tekači spopadli na prenovljeni napravi. Letos je tekmovanje Red Bull 400 preraslo v svetovno serijo, ko se bo po vsem svetu odvilo 14 tekmovanj na 14 skakalnicah in letalnicah. Planiška med vsemi velja za najtežjo. Informacije: www.redbull.com/si/sl/adventure/events/1331767811972/red-bull-400-planica-2016-tek-na-vrh-letalnice

TOREK, 12. septembra

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

CELJE - Po poteh osvoboditeljev zapornikov Starega piskra; pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

ORMOŽ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TOLMIN - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VIPAVA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 13. septembra

LJUBLJANA - Delavnica tehnike; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Črnem Kalu; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Gamiltz - Ritschendorf (Avt); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MEDVODE - Velika Tičarica (1891 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MOZIRJE - Pohod in srečanje evropopotnikov 2017; pohodništvo. Informacije: http://eupoti.com/_private/pohod_radlje_2017.pdf

PORTOROŽ - SeAlps challenge; kolesarstvo. Informacije: http://sealps.com/predstavitev-izziva-s2a/

SEVNICA - Popotovanje po E6; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

VELENJE - Mali Trebelnik (807 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ŽALEC - Golte (1400 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 14. septembra

LJUBLJANA - Dan ČS Šentvid; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: http://sd-sentvid.si

LJUBLJANA - Furlanski dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

KOČEVJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVO MESTO - Rab (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

POLZELA - Odprti turnir v počastitev 19. praznika Občine Polzela; mali nogomet.

RAVNE NA KOROŠKEM - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SLOVENSKE KONJICE - Po Dalmaciji; kolesarstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

VELENJE - Razor (2601 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

PETEK, 15. septembra

LJUBLJANA - Tekaška delavnica Tek.Si: Kako napredovati v teku; tek. Informacije: www.tek.si

LJUBLJANA - Jubilejna pot; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

BLED - Makarska (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BOHINJSKA BISTRICA - 10. dnevi pohodništva v Bohinju; pohodništvo. Informacije: www.bohinj.si/pohodnistvo

BREŽICE - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

KAMNIK - Pohodniški vikend v Termah Snovik: Družinski pohod po poti palčka Snovička; pohodništvo. Informacije: http://terme-snovik.si

KOBARID - Festival pohodništva Dolina Soče 2017; pohodništvo. Informacije: Tatjana Humar, 05 380 04 90, info.kobarid@lto-sotocje.si; www.dolina-soce.com/dolina_festivalov/sportni_festivali/20120328152731339/Festival%20pohodni%C5%A1tva/

MISLINJA - Srečanje koroških planincev; planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MISLINJA - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

VELENJE - 3. Pikin ultra tek - 24 urni humanitarni tek; tek. Informacije: http://trivelenje.com/events/

VELENJE - 3. PIKIN ULTRA TEK; tek. Informacije: Bogomir Dolenc, 040587578, bogomir.dolenc@gmail.com

LOVRENC NA POHORJU - Paklenica (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

SOBOTA, 16. septembra

LJUBLJANA - Pfannspitze (Avt, 2678 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Žagarski vrh (627 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Veliki Rupnikov bunker, Lavorovec; pohodništvo. Informacije: Marija Kastelic, 041 279 021; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Monte Zermula, Zuc della Guardia (Ita, 2143 m, 1911 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Goličica - Germlajt - Kanceljni - Planja (2453 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Korzika (Fra); pohodništvo - treking. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Teden športa - športna tržnica; sejem. Informacije: http://razgibajmo-ljubljano.blogspot.si/p/dogodki-razgibajmo-ljubljno-2016.html

LJUBLJANA - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Dan planincev Mercator; pohodništvo.

LJUBLJANA - Košutnikov turn (2133 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Nanos (1262 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Plenge (Avt, 2373 m); planinstvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

AJDOVŠČINA - Triatlon mesta Ajdovščina; triatlon. Informacije: http://3atlon.si

BISTRA - Tek Barje 2017; tek. Informacije: www.tekbarje.si

BOVEC - Tura v neznano; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

BOVEC - Bovec maraton 2017; tek. Informacije: www.bovecmaraton.si

CELJE - Cerknica; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Kranjska reber (1435 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Naravske ledine (1072 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CERKNICA - Obruč (Hrv, 1376 m); pohodništvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

DOMŽALE - Visoka Rezijanska pot (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pdd.si/

FRAM - Logarska dolina; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJA RADGONA - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradgona.si

GORNJI GRAD - Čez Krk (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdgornjigrad.si/

HOČE - Po Prlekiji; kolesarstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Srečanje na Mrzlici (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - Srečanje planincev MDO Posočja; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

IG - Evropska pešpot E6; pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

JESENICE - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Pohodniški vikend v Termah Snovik: Pohod po bližnji okolici z obiskom domačih kmetij in degustacijo; pohodništvo. Informacije: http://terme-snovik.si

KAMNIK - Dnevi pohodništva v Tuhinjski dolini; pohodništvo. Informacije: www.terme-snovik.si

KAMNIK - V neznano; planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KANAL - Pohod po poteh starovercev; pohodništvo. Informacije: www.td-korada.si

KOČEVJE - Goteniški Snežnik (1289 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOPER - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KRANJ - 12. vzpon na Mohor; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.agp-pro.si/tek_mohor/

KRANJ - 37. tek na Mohor; tek. Informacije: www.agp-pro.si/tek_mohor/

KRANJ - Boskovec (1587 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

KRŠKO - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.recica.si

LITIJA - Koča Fratelli Grego (Ita, 1398 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LOGATEC - Logaški tek 2017; tek. Informacije: www.tsk-logatec.si

MARIBOR - Dan planincev Podravja; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Špik (2472 m); planinstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Dan planincev Podravja; pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Pravljični gozd v Logarski dolini; pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Srečanje planincev Podravja; pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Pohorje moj hrib; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

NOVA GORICA - Pohod po Srčni poti v Panovcu; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

NOVA GORICA - Črna prst (1844 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - Brevet Goriških 200; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

NOVO MESTO - Kepa (2143 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ORMOŽ - Južnoštajerska vinska cesta; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PLANICA - Red Bull 400; tek. Informacije: www.redbull.com/si/sl/adventure/events/1331767811972/red-bull-400-planica-2016-tek-na-vrh-letalnice

PODČETRTEK - Trdinov vrh (1178 m); planinstvo. Informacije: http://pd-at.si/

PREBOLD - Mrzlica (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PTUJ - Pliš (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

PTUJ - Grmada (718 m); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

ROGAŠKA SLATINA - Veliki Draški vrh (2243 m); planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Konjiška gora (1012 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

ROGAŠKA SLATINA - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SENOVO - Triglavska jezera; planinstvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEVNICA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

SEŽANA - Hochschober, Keeskopf (Avt; 3240 m, 3081 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKE KONJICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Mrzlica (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENČUR - Jakobova pot; pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠENTJERNEJ - Vzpon na Javorovico; kolesarstvo. Informacije: http://jbcenter.si

ŠENTJUR - Gradiška tura; pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Visoka Rezijanska pot; planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠKOFJA LOKA - Blatfejst 2017; tek. Informacije: http://blatfejst.si

ŠMARTNO PRI LITIJI - Tek po poti Janeza Javorskega; tek. Informacije: www.janezjavorski.si

TOLMIN - Črna prst (1844 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

VODICE - 22. kronometer na Rašico; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.strahovica.si

ŽALEC - Mrzlica (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - 17. tek po ulicah Žalca; tek. Informacije: www.zkst-zalec.si

ŽIROVNICA - Duatlon Zelenica; duatlon. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

KRIŽEVCI - 13. tek z naravo; tek. Informacije: http://junior-snv.si

ROGATEC - Velika Baba (2016 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

KOSTEL - 26. mednarodni spust Slovenske reke Kolpa 2017; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

CIRKULANE - Nanos (1313 m) in Slovensko primorje; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

VIDEM PRI PTUJU - Slap Šumnik - Pohorje; pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

NEDELJA, 17. septembra

LJUBLJANA - Zeleniške špice; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Zadnji Pelc (2315 m), Nizki vrh (2162 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Svačica (Avt, 1953 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Zeleniške špice (2150 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Grmada (Ita); pohodništvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Bevkov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Okoli brezen pod Golaki; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

GRADEŽ - Praznik suhega sadja: pohod po Trubarjevi rojstni fari; pohodništvo. Informacije: www.gradez.si

BLED - Bolle - originalni tek okrog jezera; tek. Informacije: www.sport-bled.si

BREŽICE - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Križevnik (1910 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

CERKNO - Bevkova pot; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

COL - Rauchkofel (Avt, 2460 m); planinstvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

FRAM - Soteska Barenschutzklamm (Avt); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GROSUPLJE - Kepa (2143 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

HRASTNIK - Ob Rapalski meji; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

HRPELJE - Monte Brentoni (Ita, 2548 m); planinstvo.

IDRIJA - Mrzlek; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

IDRIJA - Bevkova pot; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

KAMNIK - 12. češnjiški tek; tek.

KAMNIK - Pohodniški vikend v Termah Snovik: Pohod na Menino planino; pohodništvo. Informacije: http://terme-snovik.si

KAMNIK - Planjava (2392 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Po Slovenski turno kolesarski poti; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOČEVJE - Slovenska turnokolesarska pot; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

KOPER - Dovški križ (2542 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

KOSTANJEVICA NA KRKI - 32. kostanjeviški tek; tek.

LOGATEC - Govce; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Ojstrica (2350 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Svečinska pot; kolesarstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Toti Europarkovi pohodi: Pohorje - po PT; pohodništvo. Informacije: www.mopa.si

MARIBOR - ZZrolano mesto štirinajstič; rolanje. Informacije: www.zdravazabava.com

MEDVODE - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

POLHOV GRADEC - Ogradi (2087 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Krim (1107 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RADLJE OB DRAVI - Rad mam tek 2017; tek. Informacije: www.radmamtek.si

RIBNICA NA POHORJU - Kepa (2143 m); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

SEŽANA - Pohod za srce po Krasu; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

SLOVENSKE KONJICE - 18. pohod po Loško-zbelovski planinski poti; pohodništvo.

SLOVENSKE KONJICE - Po Loško - zbelovski poti; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Medea (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

TOLMIN - Belska igla (Vellacher Egel; Avt, 2108 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TREBNJE - 3. družinsko kolesarjenje po Liscu; turno kolesarstvo. Informacije: http://vinogradniki-lisec.si

TREBNJE - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VIŠNJA GORA - Veliki vrh (2088 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ŽALEC - Prečenje Bukovica - Hom; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽIRI - Pohod ob Rapalski meji; pohodništvo. Informacije: www.ziri.si

ŽUŽEMBERK - Pohod od A do Ž; pohodništvo. Informacije: www.tdsuhakrajina.web.com

LOVRENC NA POHORJU - Klopni vrh (1340 m); pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

PUCONCI - Jesenski pohod po Otovcih; pohodništvo.

GORENJA VAS - 18. vzpon na Blegoš; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 18. septembra

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

MURSKA SOBOTA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

