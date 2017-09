Vodstvo SD danes na delovnem obisku v Občini Moravče

Moravče, 11. septembra - Vodstvo SD, poslanci in njeni ministri so se na delovnem obisku v Občini Moravče danes srečali s strankarskimi župani, gostil pa jih je moravški župan Martin Rebolj iz njihovih vrst. V občini, ki sodi v osrednjeslovensko regijo in je zelo vezana na Ljubljano, sicer med drugim opozarjajo na težave pri pridobivanju evropskih sredstev.