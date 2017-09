V Pivki se začenja Festival vojaške zgodovine

Pivka, 12. septembra - V Parku vojaške zgodovine v Pivki so, tokrat že enajstič, pripravili Festival vojaške zgodovine. Gre za osrednji sklop dogodkov v letni sezoni parka, zato so se, kot so sporočili, še posebej potrudili, da bo festivalski program tudi letos pester in bogat, namenjen vsem generacijam.