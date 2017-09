V egiptovskem Severnem Sinaju več mrtvih v napadu na varnostni konvoj

Kairo, 11. septembra - V napadu skrajnežev na varnostni konvoj v egiptovskem Severnem Sinaju je bilo danes ubitih 18 ljudi, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdili varnostni in bolnišnični viri. Egiptovsko notranje ministrstvo je potrdilo napad, ne pa števila žrtev. Ni še znano, ali so med žrtvami tudi civilisti.