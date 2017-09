Ljubljana, 11. septembra - Ponoči in zjutraj bo oblačno, dež se bo znova razširil na večji del Slovenije. Na Primorskem bo proti jutru zapihala burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem od 15 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.