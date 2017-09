Dela pri obnovi hitre ceste Razdrto-Selo so se zavlekla

Ajdovščina/Ljubljana, 12. septembra - Dela pri obnovi hitre ceste Razdrto-Selo so se zaradi nepredvidenih zapletov zavlekla za slab mesec dni, so za STA povedali na Darsu. Zaradi poškodb je bila potrebna zamenjava dilatacije na viaduktu Selo, dobavitelj iz Nemčije pa gradbenega elementa ni dobavil v predvidenem roku. Dars je izvajalcema podaljšal dovoljenje za zaporo do 17. septembra.