Na newyorških borzah pozitivna gibanja

New York, 11. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli z rastjo, kar gre po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pripisati umirjanju orkana Irma, ki je že oslabel v tropsko nevihto in naj bi še danes prešel Florido. Umiritev razmer je vplivala na rast delnic zavarovalnic in podjetij, ki ponujajo križarjenja.