Na vhodu v vladno palačo postavljeni kopiji kipov Zakona in Moči

Ljubljana, 12. septembra - Originalna kipa Zakona in Moči, ki ju je izdelal eden vodilnih dunajskih kiparjev tistega časa Joseph Beyer in ki sta krasila protokolarni vhod vladne palače na Prešernovi cesti, sta nadomestili kopiji. Zaključena so tudi restavratorska dela na obeh originalnih kipih, ki jo pripravljajo za postavitev v ustreznih klimatskih pogojih.