Senat FDV ljubljansko univerzo pozval, naj preveri navedbe Milosavljevića in Splichala

Ljubljana, 11. septembra - Senat FDV je na seji izrazil začudenje nad vsebino pisanja Marka Milosavljevića in Slavka Splichala, ljubljansko univerzo pa pozval, da preveri njune navedbe in ukrepa. Omenjena profesorja FDV sta namreč opozorila, da etična komisija univerze ne želi razčiščevati zadeve Erjavec, pač pa so se na zatožni klopi znašli tisti, ki so na zadevo opozorili.