Na Okrajnem sodišču v Cerknici prejeli pošiljko z neznanim prahom

Ljubljana, 11. septembra - Na Okrajnem sodišču v Cerknici so dopoldne prejeli pisemsko pošiljko, iz katere se je vsul neznan prah. A so na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete na podlagi analize sumljive snovi ugotovili, da pošiljka ni nevarna za zdravje in življenje ljudi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.