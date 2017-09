Diskontna trgovina Pepco odpira prve trgovine v Sloveniji

Ljubljana, 12. septembra - Diskontna trgovska veriga Pepco, specializirana za prodajo oblačil in izdelkov za dom, odpira prve trgovine v Sloveniji. V petek odpira trgovino na Ptuju, 22. septembra v Domžalah, 28. septembra v Celju in Novem mestu ter 26. oktobra v Ljutomeru. V treh letih želijo v Sloveniji odpreti približno 40 trgovin in zaposliti več kot 280 ljudi.