Počivalšek optimističen glede pravnomočnosti okoljevarstvenega soglasja za Magno

Dolenjske Toplice, 11. septembra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je po zeleni luči, ki jo je okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green (AAG) Slovenija konec tedna dala za Magnino naložbo v lakirnico v Hočah, optimist. Verjame tudi, da bodo vse in tudi najmanjše zadeve razrešili ter omenjeno zgodbo uspešno pripeljali do konca.