Novogoriška združba drogo prodajala v Sloveniji in Italiji

Nova Gorica, 11. septembra - Novogoriški kriminalisti so v sodelovanju z italijanskimi orožniki iz Nabrežine in s kriminalisti uprave kriminalistične policije v dalj časa trajajoči preiskavi razkrili kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s prodajo prepovedanih drog na območju Slovenije in Italije, so sporočili s PU Nova Gorica. Trije od petih osumljencev so v priporu.