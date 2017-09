Arheologi v bližini Luksorja odkrili grobnico zlatarja

Kairo, 12. septembra - Arheologi so v bližini Luksorja odkrili grobnico zlatarja Amenemhata. V njej so našli kip zlatarja in njegove žene ter tri mumije - mumijo ženske in njenih dveh sinov. Grobnica iz obdobja novega kraljestva (1551 - 1085 p.n.št.) se nahaja na območju nekropole Draa Abul Naga, ki leži približno 700 kilometrov južno od Kaira.