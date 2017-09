Na celjskem sejmišču se začenja 50. Mos

Celje, 12. septembra - Na celjskem sejmišču bo od danes do nedelje potekal 50. jubilejni Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos), ki ga bosta odprla premier Miro Cerar in podpredsednica hrvaške vlade Martina Dalić. Hrvaška je namreč letos prvič v zgodovini sejma njegova partnerica. Na Mosu se bo letos predstavilo skoraj 1500 razstavljavcev.