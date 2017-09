Predsedniška kandidatka SDS Romana Tomc za spoštovanje in sodelovanje

Maribor, 11. septembra - Kandidatka SDS na predsedniških volitvah Romana Tomc je na današnji predstavitvi v Mariboru povedala, da se dobro zaveda pristojnosti predsednika republike, zato ne bo dajala obljub, ki jih ne more uresničiti. Glavni vodili pa ji bosta vedno spoštovanje in sodelovanje. "Najboljše rešitve se sprejemajo v sodelovanju in ob spoštovanju," je dejala.