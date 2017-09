Nadal z zmago v New Yorku potrdil številko ena

New York, 11. septembra - Španski teniški igralec Rafael Nadal je najboljši možni način potrdil prvo mesto na računalniški jakostni lestvici, ki ga je prevzel pred tedni. V finalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku je brez težav s 6:3, 6:3 in 6:4 premagal presenečenje turnirja Južnoafričana Kevina Andersona.