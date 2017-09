Američani obeležujejo 16. obletnico terorističnih napadov

New York, 11. septembra - V ZDA se bodo danes spomnili najhujših terorističnih napadov 11. septembra 2001. Obletnica tokrat poteka v senci orkana Irme, ki pustoši po Floridi in se pomika proti severu. Predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania bosta spomin na žrtve počastila z minuto molka v Beli hiši.