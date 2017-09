Slovenski košarkarji proti Latviji za večerjo

Istanbul, 11. septembra - Danes je na evropskem košarkarskem prvenstvu v Istanbulu prost dan. Osem reprezentanc ga bo izkoristilo za pot domov, saj so že zaključile s tekmovanjem, preostalih osem pa v torek in sredo čakajo četrtfinalni dvoboji. Slovenija in Latvija bosta na parket dvorane Sinan Erdem stopili kot drugi par v torek ob 20.30.