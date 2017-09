Moody's bonitetno oceno Slovenije dvignil na Baa1

Ljubljana, 9. septembra - Bonitetna agencija Moody's je slovensko bonitetno oceno v petek zvečer izboljšala z Baa3 na Baa1, obete pa iz pozitivnih znižala v stabilne. V agenciji opažajo napredek države pri zniževanju dolga in konsolidaciji javnih financ, pohvalili so tudi robustno gospodarsko rast. Med tveganji so izpostavili zastoj pri zdravstveni in pokojninski reformi.