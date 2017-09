UKC Ljubljana s skoraj 100-milijonskim skupnim minusom, rekorder tudi po zapadlih obveznostih

Ljubljana, 8. septembra - Od 21 javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država, (z izjemo psihiatričnih bolnišnic) le šest bolnišnic konec lanskega leta ni imelo nakopičenih izgub iz preteklih let. Najvišjo akumulirano izgubo in zapadle obveznosti beleži UKC Ljubljana, kjer so za STA že potrdili, da bodo dali vlogo za sanacijska sredstva po interventnem zakonu.