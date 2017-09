New York bo gledal isti film

New York, 11. septembra - Prebivalci New Yorka so ta teden povabljeni k ogledu istega filma - Crooklyn iz leta 1994 v New Yorku živečega režiserja Spikea Leeja. Film je več tisoč Newyorčanov med petimi predlaganimi izbralo prek spletnega glasovanja. V sredo si ga bodo lahko brezplačno ogledali v številnih parkih, kulturnih centrih in kinematografih.