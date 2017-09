Izšla nova različica zadnje knjiga Roalda Dahla z ilustracijami Quentina Blakea

London, 10. septembra - Šestindvajset let po izidu je izšla nova različica zadnje knjige izpod peresa britanskega pisatelja Roalda Dahla, tokrat z ilustracijami Dahlovega dolgoletnega sodelavca Quentina Blakea. Knjiga, ki je leta 1991 izšla pod naslovom The Minpins in z ilustracijami Patricka Bensona, je zdaj dobila tudi novi naslov - Billy and the Minpins.