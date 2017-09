Pri delu v gozdu na Kobariškem trije poškodovani

Kobarid, 8. septembra - V delovni nesreči v gozdu nad naseljem Drežniške Ravne na Kobariškem, ki se je zgodila v četrtek okoli 13.30, so se poškodovali trije moški, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Trije domačini, ki so bili za delo v gozdu ustrezno opremljeni, so na strmi brežini žagali drevo, ki pa je med padanjem poškodovalo vse tri.